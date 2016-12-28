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İzmir'de servis minibüsü Nehir’i ezdi

İzmir'in Menderes ilçesinde 6 yaşındaki Nehir Çağın, servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

İzmir'de servis minibüsü Nehir’i ezdi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:18
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Anaokuluna giden 6 yaşındaki Nehir Çağın ile aynı eğitim kurumunda ilkokulda okuyan ablası, Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin önüne gelince servis minibüsünden indi. Bu sırada servis şoförü Adem Tulukçu'nun kendisini fark etmeyip hareket etmesi üzerine Nehir, minibüsün arka tekerinin altında kaldı. Kazayı fark eden sürücü Adem Tulukçu, ağır yaralanan Nehir'i yakındaki sağlık ocağına götürdü. Nehir Çağın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şoför Adem Tulukçu jandarmaya teslim olurken Nehir Çağın'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

 
Etiketlerokulölümkazayasservis minibüsüYaşam Haberleri
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