İzmir'de servis minibüsü Nehir’i ezdi

Anaokuluna giden 6 yaşındaki Nehir Çağın ile aynı eğitim kurumunda ilkokulda okuyan ablası, Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin önüne gelince servis minibüsünden indi. Bu sırada servis şoförü Adem Tulukçu'nun kendisini fark etmeyip hareket etmesi üzerine Nehir, minibüsün arka tekerinin altında kaldı. Kazayı fark eden sürücü Adem Tulukçu, ağır yaralanan Nehir'i yakındaki sağlık ocağına götürdü. Nehir Çağın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şoför Adem Tulukçu jandarmaya teslim olurken Nehir Çağın'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:18
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