İzmir'deki şehitler anıtı harabe halde

Vatan uğruna canlarını veren Karşıyakalı şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Mavişehir girişindeki Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı’na yaptırılan anıttaki her birinin üzerinde bir şehidin adı yazılı 49 pirinç yıldız, anıt 2005 yılında açıldıktan sonra birkaç ay içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Karşıyaka Belediyesi’nin de çevre düzenlemesi ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızların maliyetini üstlendiği anıtın üzerindeki Şehitler Anıtı yazıları, mermer bloklar ve aydınlatmalar da zaman içinde söküldü. Her gün önünden binlerce kişinin geçtiği anlamlı anıt tanınmayacak hale geldi.