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İzmir'deki şehitler anıtı harabe halde

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 2005 yılında açılan Şehitler Anıtı, tanınmayacak hale geldi.

09 Ocak 2018 Salı 10:05
İzmir'deki şehitler anıtı harabe halde

Vatan uğruna canlarını veren Karşıyakalı şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Mavişehir girişindeki Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı’na yaptırılan anıttaki her birinin üzerinde bir şehidin adı yazılı 49 pirinç yıldız, anıt 2005 yılında açıldıktan sonra birkaç ay içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Karşıyaka Belediyesi’nin de çevre düzenlemesi ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızların maliyetini üstlendiği anıtın üzerindeki Şehitler Anıtı yazıları, mermer bloklar ve aydınlatmalar da zaman içinde söküldü. Her gün önünden binlerce kişinin geçtiği anlamlı anıt tanınmayacak hale geldi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:05
  1. izmir
  2. şehitler anıtı
  • ikraikra38 dk önce
    Bir kamera. Koyup takip etmek zor demekki.. yaziklar olsun..
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