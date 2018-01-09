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İzmir'de şehitlere büyük ayıp!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 2005 yılında açılan Şehitler Anıtı, tanınmayacak hale geldi.

09 Ocak 2018 Salı 09:21
İzmir'de şehitlere büyük ayıp!

Vatan uğruna canlarını veren Karşıyakalı şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Mavişehir girişindeki Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı’na yaptırılan anıttaki her birinin üzerinde bir şehidin adı yazılı 49 pirinç yıldız, anıt 2005 yılında açıldıktan sonra birkaç ay içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Bostanlı Rotary Kulübü’nün yaptırdığı, Karşıyaka Belediyesi’nin de çevre düzenlemesi ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızların maliyetini üstlendiği anıtın üzerindeki Şehitler Anıtı yazıları, mermer bloklar ve aydınlatmalar da zaman içinde söküldü. Her gün önünden binlerce kişinin geçtiği anlamlı anıt tanınmayacak hale geldi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:21
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