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İzmir'de sahte içki operasyonu 2 gözaltı

Urla ilçesinde sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 572 şişe içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 13:53
İzmir'de sahte içki operasyonu 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahte içki imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ihbar üzerine Urla ilçesindeki bir iş yeri ile araca operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli A.İ (39) ve M.A (42) gözaltına alındı.

İş yerindeki aramada, 572 şişe içki, 65 litre açık rakı, 10 litre etil alkol, bin 500 fotokopi bandrol, bin şişe kapağı, 11 bin 250 etiket, 500 mililitre viski aroması, 400 mililitre viski esansı, 2 adet 300 litrelik plastik tank, 350 boş şişe, 2 elektrikli devir daim pompası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimlerinin arttığı bildirildi.

Son iki ayda alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu operasyonlarda 4 içki imalathanesi, 3 depo, 2 araç ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 11 bin 979 şişe sahte ve kaçak içki, bin 193 litre açık içki, 80 litre etil alkol, 2 bin 406 boş şişe, 21 bin 400 etiket, bin 611 sahte bandrol, 871 fotokopi ve yabancı menşeili bandrol, 21 bin 470 şişe kapağı, 8 adet plastik tank, 1,5 litre anason, 1,5 litre karamel ve 1 alkolmetre ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonlarda, yakalanan 7 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:53
  1. imalathane
  2. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. operasyon
  4. Sahte içki
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