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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

29 Ekim 2017 Pazar 10:06
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, kentte terör örgütü DEAŞadına faaliyetleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlendikleri operasyonda 10 zanlıyı yakaladı. 

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu. 

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlılardan 2'sinin kadın olduğu, şüpheli bir kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. 

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:06
  1. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. DEAŞ
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Daha İdam edecedik!

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