İzmir’de referanduma yoğun ilgi

Sandığa giden vatandaşlar oylarını kullanmaya başlarken, sabahın erken saati olmasına rağmen onlarca vatandaş sandık başına gitti.

İzmir’de referanduma yoğun ilgi
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:21

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için yapılacak 16 Nisan referandumunda her il ve ilçede olduğu gibi İzmir’de de vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandığa gitti. Oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00 itibariyle önceden belirlenen okullara gelen vatandaşlar, oylarını kullandı. Saatin erken olmasına rağmen, ilginin yoğun olması dikkat çekti. Oy kullanmasının ardından konuşan vatandaşlar, önemli bir gün yaşadıklarını, sonuçların herkese hayırlı olmasını diledi. Bir vatandaş ise herkesi oy kullanmaya davet ederken, farklı bir kişi de okuduğu okulda oy kullanmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

İzmir’de 16 Nisan referandumunda, toplam 30 ilçede 3 milyon 101 bin 862 kişi sandık başına gidecek. Vatandaşlar, İzmir’de toplam 9 bin 32 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

 
Etiketlerİzmir
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?