Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

9 sözde eğlence merkezi mühürlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde 9 sözde eğlence merkezine mühür vuruldu.

05 Kasım 2017 Pazar 09:16
9 sözde eğlence merkezi mühürlendi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis, Kamil Tunca Bulvarı çevresinde bulunan sözde eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulamada toplam 15 yer incelendi, 315 kişi hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden sorgulama yapıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

9’U MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 sözde eğlence merkezi mühürlendi. Yabancı uyruklu 2 kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:16
  1. Bornova
  2. İzmir
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    Görüyorsunuz değil mi eğlence yerinin girişinde üzerinde Atatürk ün kalpaklı resmi bulunan türk bayrağı var.İşte Atatürk ü kendi çıkarlarına böyle alet ediyorlar.Atatürk ü tabu haline getirmenin bir sonucudur bu.Adam Atatürkü rozetini takıyor ondan sonra açılsın kapılar.Atatürk ü kullanarak iş tutan belkide milyonlara varan bir kitle var bu ülkede.Şimdi biz gerçek Atatürkçü kim nasıl anlayacağız.Ben her zaman şöyle diyorum.Sözde Atatürkçü-laikler özde çıkarcılar kendi çıkarını her şeyin üzerinde görenler.
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Chp anayasa mahkemesine gider....Demedi demeyin :)))
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul Halinde balık fiyatları
  1. İstanbul Halinde balık fiyatları
  2. 'Ölen kaptanların cüzdanıyla sefer..
  3. Fenerbahçe’de Yılmaz Vural sesleri
  4. Tarihten gelen 'yerli' düşmanlığı
  5. Soylu'dan TÜSİAD'a sert tepki: Akıl..
  6. Ucuz ette sürpriz teklif: Bize verin 6..
  7. Mavi yumurtanın farkı nedir?
  8. Bugün ölümünün 11. yılı. Peki Ecevit..
  9. Kiracılara müjde, Çok ucuz konutlar..
  10. Bu yalana kanmayın
  11. Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi
  12. Ankara'da inşaatta göçük: 5 kişi yaralı
  13. Lise öğrencisi okulda alev alev yandı
  14. Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale..
  15. Islak mendil kullananlar dikkat! Bu..
  16. Tasmalı başbakanın gurur tablosu
  17. Türkiye, İsrail ve ABD'nin planını..
  18. FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
  19. Devrilen tonlarca yüklü tırın altında..
  20. Çakar'dan flaş çıkış: Fenerbahçe için...
Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
Dev şirkete FETÖ'den el konuldu