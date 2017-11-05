Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis, Kamil Tunca Bulvarı çevresinde bulunan sözde eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulamada toplam 15 yer incelendi, 315 kişi hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden sorgulama yapıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

9’U MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 sözde eğlence merkezi mühürlendi. Yabancı uyruklu 2 kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.