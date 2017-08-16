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İzmir'de pet şişeler can yeleği oldu

İzmir'de yaşayan Suriyeli çocuklar, ilginç bir yöntemle kendilerini körfezin serin ve derin sularına bıraktı

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:15
İzmir'de pet şişeler can yeleği oldu

İzmir'de Suriyeli 4 çocuk, serinlemek için Alsancak'ta kendilerini körfezin serin ve derin sularına bırakırken pantolonlarının ceplerine ve kemer kısımlarına küçük pet su şişesi koyarak batmayı engellemeleri dikkat çekti.

Kıyıya vuran mülteci cesetleri gündemden düşmezken çoğu yüzme bilmeyenlerin umut yolculuğu genelde kötü haberlerle sonlanırken İzmir'de yaşayan Suriyeli çocuklar, ilginç bir yöntemle kendilerini körfezin serin ve derin sularına bıraktı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kent merkezinde serinlemek için Alsancak'ta kıyafetleriyle denize giren 4 çocuğun, batmamak için pantolon ve şortlarının ceplerine, kemer bölgesine küçük pet su şişelerini koyması dikkat çekti. Onları görenler şaşırdı, hem de bu şekilde bile denize girmelerinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak onları uyardı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:15
  1. İzmir
  2. pet şişe
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