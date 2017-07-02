İzmir'de ormana sıçrayan yangın devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde dün makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın geniş bir alanda etkili oluyor.



Şaşal Mahallesi yakınlarında dün makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilen yangını söndürmek için sabahtan itibaren hava unsurları tekrar devreye girdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın 2 bölgede devam ederken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, söndürme çalışmalarını yerinden koordine ediyor.

Kaynak: AA