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İzmir'de ormana sıçrayan yangın devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçeside dün makilikte başlayarak ormana sıçrayan yangın geniş bir alanda etkili oluyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:19
İzmir'de ormana sıçrayan yangın devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde dün makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın geniş bir alanda etkili oluyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarında dün makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangını söndürmek için hava unsurları tekrar devreye girdi

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilen yangını söndürmek için sabahtan itibaren hava unsurları tekrar devreye girdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın 2 bölgede devam ederken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, söndürme çalışmalarını yerinden koordine ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:19
  1. İzmir
  2. Menderes
  3. Yangın
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