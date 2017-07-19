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İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp hastaneye gitti, kayıplara karıştı!

İzmir Kınık'ta yaşayan 20 yaşındaki Selin Savaş, 16 Temmuz'da "Beyin cerrahisine gideceğim" diyerek gittiği Bergama Devlet Hastanesi'nden çıktıktan sonra kayıplara karıştı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:15
İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp hastaneye gitti, kayıplara karıştı!

Selin Savaş'ın hastaneye girdiği ancak sadece halasına göz randevusu aldığı, bundan sonra kaybolduğu öğrenildi. Savaş'ın hastaneye gitmeden önce evindeki odasına mektup bıraktığı ve mektupta 1 yıl önce kalp krizinden ölen babası Hüseyin Savaş'a hitaben, "Babamı çok özledim. Babama gidiyorum" diye yazdığı öne sürülürken anne Ayşe Savaş, "Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Gören hemen polise haber versin" dedi. Yeni Asır'ın haberine göre genç kız, polis tarafından her yerde aranıyor.

Selin Savaş'ın Facebook'ta son olarak 18 Temmuz sabahı saat 06.22'de "Çıkmaz bir sokaktır oynadığım sahne. Nereye dönsem aynı mahalle. Ölüyorum anne" diye paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşımda Savaş'ın konum bilgilerini kapatmadığı ve hala Kınık ilçesinde olduğu görüldü. Ailenin emniyete başvurmasının ardından İzmir polisi alarma geçti. Polis ekipleri Selin Savaş'ın gidebileceği güzergahtaki kamera kayıtlarının yanı sıra facebook hesabındaki arkadaşlarını ve paylaşımlarını incelemeye aldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:15
  1. Selin Savaş
  2. İzmir
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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