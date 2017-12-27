Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı kıydı... Çiftler memnun

İzmir'de Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun, Volkan ve Havva Şahin çiftinin resmi nikahını kıydı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:32
İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı kıydı... Çiftler memnun

Volkan Şahin ile Kevser Dinç'in Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu'ndaki düğün törenine resmi nikah işlemleri için Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun geldi.

Evlendirme dosyası ile salona gelen Tosun, belediye memurlarının giydiği cübbeyi giydi. Şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyan ilçe müftüsü Tosun, "Evet" yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı.

Daha sonra aile cüzdanını evlenen çifte uzatan Tosun, çiftin bu cüzdanını birlikte tutmalarını istedi.

Tosun, evliliğin ve aşkın temellerinin cennette Hz. Adem ve Hz. Havva ile atıldığını belirterek, Hz. Havva'nın Adem peygamberden yaratıldığını, bunun da çiftlerin birbirlerine bağlılığını simgelediğini ifade etti.
Tosun çiftin sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Mali Müşavirlik yapan 31 yaşındaki damat Volkan Şahin, müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisini veren düzenlemenin ardından Güzelbahçe İlçe Müftülüğüne başvurarak nikah randevusu aldıklarını belirtti.

 Nikah akitlerinin İzmir'de müftünün kıyacağı ilk resmi nikah olduğunu randevu işlemleri sırasında öğrendiklerini belirten Şahin, "İlçe müftülüğümüze başvurarak nikah randevusu aldık. Bu benim eskiden beri hayalimdi. Bu hayalimin gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil firmasında yöneticilik yapan gelin Kevser Dinç Şahin ise düğün törenleri sırasındaki nikahı müftünün kıymasının eşiyle aldıkları ortak karar olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 22:32
  1. resmi nikah
  2. Müftü resmi nikah
  3. İzmir yerel haberler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı kıydı... Çiftler memnun
    1. İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı..
    2. Başbakan açıkladı, Veliaht Prensten..
    3. İran'da deprem
    4. Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş..
    5. İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    6. Vladimir Putin resmen başvuru yaptı
    7. Bağdat, Erbil'e yönelik uluslararası..
    8. Fenerbahçe'yi deviren Yakın Doğu..
    9. Çad basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    10. Kudüs sürekli başkent ilan edildi
    11. Samsun'da liseli kız, parkta babasının..
    12. Tarihin en pahalısı! Resmen Liverpool'da
    13. Okul bahçesinde top oynayan..
    14. Yıldırım açıkladı: Türkiye'yi ziyaret..
    15. TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden..
    16. Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    17. Külünk'ten Gül ve Arınç'a sert tepki
    18. Başbakan Binali Yıldırım, Suudi..
    19. Erdoğan Tunus'tan ayrıldı
    20. Hedefe konulan Canan Karatay'dan..
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Erdoğan’ın son hamlesinin ardından ortaya çıktı! Türk üçgeni…
    Erdoğan’ın son hamlesinin ardından ortaya çıktı! Türk üçgeni…
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor