İzmir’de motosiklet kazası :1 kişi ağır yaralı

Yalı Mahallesi plaj yolunda E.A.(39) idaresindeki 34 ZVG 59 plakalı motosiklet ile N.O (55) yönetimindeki 35 NDR 26 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A(39) yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralı E.A(39) olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü E.A.(39) hayati tehlikesinin bulunduğundan İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.