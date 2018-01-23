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İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
23 Ocak 2018 Salı 20:30
İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:30
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