Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 3 hektar makilik ve bozuk orman alanında zarara neden oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:49
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangında 3 hektara yakın makilik ve bozuk orman alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaklı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 150 kişiden oluşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru yayılan alevlere 15 arazöz ve 5 dozerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 15 araçla destek verdi.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Bölgede 3 hektara yakın makilik ve bozuk orman alanında zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:49
  1. İzmir
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. Bayraklı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'nın Herekol Dağı yapılanması çökertildi
    1. PKK'nın Herekol Dağı yapılanması..
    2. Toplu balık ölümleri endişelendirdi!
    3. Türkiye'den enerji için bir hamle daha
    4. Çağdaş Avrupa'nın son noktası:..
    5. Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
    6. Unvan fark etmiyor, artık herkese..
    7. Atatürk Havalimanı'nda korku dolu..
    8. Yerli otomobile sürpriz talip!
    9. Bomba gönderdiği babası ile yüz yüze..
    10. Almanya'da yağma başladı!
    11. Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 imza..
    12. Şerbetçi otunun fiyatı açıklandı
    13. Türkiye'nin ilk çocuk köyü Sivas'ta..
    14. DAEŞ'ten ‘kalabalığa araç sürün’..
    15. Enerjide acele kamulaştırma kararı
    16. İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
    17. Manchester City'nin Cengiz Ünder teklifi
    18. EPDK 19 şirkete lisans verdi
    19. O general MİT TIR’larını durdurduktan..
    20. Yeni Malatyaspor Yalçın Ayhan'ı resmen..
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!
    Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!