İzmir’de makilik alanda yangın

Edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde Siteler Mahallesi İstasyon Caddesi civarındaki makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi ile Menemen Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 8 yer ekibi ve iş makinelerininmüdahalesiyle yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangında yaklaşık 13 dönüm makilik ve otluk alan kül olurken, 15 zeytin ağacı da zarar gördü.