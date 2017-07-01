İzmir’de makilik alanda çıkan yangın büyüyor

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopter, 30 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangının Tahtalı Barajı çevresindeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunduğu ifade edilirken, yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Öte yandan yangın, bölgede plajlarda bulunan vatandaşları da tedirgin etti. Bölgede bulunan bazı yolların da yangın nedeniyle kapandığı öğrenildi.