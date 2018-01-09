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İzmir'de korkutan deprem

Edinilen bilgiye göre göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

09 Ocak 2018 Salı 23:37
İzmir'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 23:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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