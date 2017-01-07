İzmir'de korkunç şüphe! 5 çalışan gözaltında

İzmir Adliyesindeki bombalı terör saldırısından sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında 5 adliye çalışanı da bulunurken, personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

5 ADLİYE PERSONELİ DE VAR

İzmir'de polis, adliyede meydana gelen ve bir trafik polisi ve bir adliye çalışanının şehit olduğu saldırının ardından soruşturmayı genişletti. Olayla ilgili her şey titizlikle incelenirken, 5 adliye çalışanı da gözaltına alındı. Personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. 5 adliye personelinin gözaltına alınan 18 kişi arasında olduğu belirtildi. Personele teröristlere yardım edip etmediği de sorulurken, şahısların işlemleri devam ediyor.