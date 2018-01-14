Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de korkunç olay! 2 kardeş çamura saplandı ve...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boş arazide oynarken 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş dipteki çamura saplandı.

14 Ocak 2018 Pazar 17:43
İzmir'de korkunç olay! 2 kardeş çamura saplandı ve...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi.

Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 17:43
  1. Karabağlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 'sözde ordu' hamlesine sert cevap
    1. Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 'sözde..
    2. Hollanda'da Türk firmasına molotoflu..
    3. ABD'den skandal 'YPG' açıklaması! 30..
    4. En son ne zaman sıla-i rahim yaptınız?
    5. İzmir'de korkunç olay! 2 kardeş çamura..
    6. O kentte çatışma! Ölü ve yaralılar var
    7. Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde..
    8. Bahçeli: Alayınızı şaşkına çevireceğiz
    9. 'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
    10. Abdurrahman Dilipak: İnsanları..
    11. Alman devine büyük şok! Erdoğan'dan..
    12. Erdoğan paylaştı! Çaylar..
    13. Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    14. 360 derece görüntü alabilen kamere ilk..
    15. 'Gezici' Alman devine 'Türkiye' şoku!
    16. Basın Ekspres yolunda tır yoldan..
    17. Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü..
    18. Galatasaray'ın efsanesinden Erdoğan'a..
    19. 28 Şubat zulmü devam ediyor! Yeniden..
    20. Korku filmi gibi! Tüm ilçeyi işgal..
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!