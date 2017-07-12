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İzmir'de kaçak silah imalathanesine baskın

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, yasa dışı olarak tabanca imal edip, gaz tabancalarının namlularını değiştirerek mermi atar hale getirip pazarlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Tabancaların satışını yapan M.T. yakalanıp tutuklanırken, imal eden C.A.'nın ise arandığı belirtildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:15
İzmir'de kaçak silah imalathanesine baskın

Yasa dışı olarak tabanca imalatı yapıldığını öğrenen İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri, imalathanenin yerini tespit etti. Karabağlar Sanayi Sitesi'nde imalathaneye dönüştürülmüş depoya baskın yapan ekipler, 59 tabancaya ait parçalar ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Tabancaları C.A.'nın kendisinin ürettiği ya da gaz tabancalarına gerçek namlu takarak, mermi atar hale getirdiği belirlendi. Silahların satışını ise M.T.'nin (50) yaptığı anlaşıldı. Gözaltına alınıp adliyeye gönderilen M.T., tutuklandı. Firarda olan C.A.'nın yakalanması içini çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:15
  1. İzmir
  2. Karabağlar
  3. silah imalathanesi
  4. baskın
  5. Kaçak
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