İzmir'de ikinci terörist de öldürüldü

İzmir'de adliye önünde yaşanan patlama sonrası çıkan çatışmada ikinci terörist de öldürüldü.

Eklenme: 05 Ocak 2017, 16:47
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İzmir'de Bombalı Saldırı! 2 Terörist Öldürüldü, 1 Terörist Aranıyor18 dakika önce
İzmir'de adliye yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken 1 teröristin de arandığı öğrenildi.


İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Adliye önündeki patlamanın ardından çatışma çıkan. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilen 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin de olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerince her yerde arandığı öğrenildi.

 
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