İzmir'de ikinci terörist de öldürüldü

İzmir'de Bombalı Saldırı! 2 Terörist Öldürüldü, 1 Terörist Aranıyor18 dakika önce
İzmir'de adliye yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken 1 teröristin de arandığı öğrenildi.
İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Adliye önündeki patlamanın ardından çatışma çıkan. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilen 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin de olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerince her yerde arandığı öğrenildi.