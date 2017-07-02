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İzmir’de ikinci orman yangını

İzmir’in Menderes ilçesindeki yangın devam ederken, Mordoğan’da da bozuk orman arazisinde yangın çıktı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:12
İzmir’de ikinci orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Gümüldür bölgesindeki yangın söndürülemeden bir yangın haberi de Karaburun’dan geldi. Mordoğan’da bozuk orman arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 4 arazöz ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.

Öte yandan, Menderes ilçesindeki yangın hala devam ederken, bazı ilçelere hala su ve elektrik verilemiyor. Yangına 6 helikopter, 4 amfibi tipi uçak, 300 işçi ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:12
  1. İzmir
  2. Menderes
  3. Karaburun
  4. Yangın
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