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İzmir’de hayat felç oldu

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, işten çıkarılmalara tepki olarak kendilerine üye olan 10 bin işçi ile beraber İzmir’de bir eylem başlatacaklarını ve bu nedenle sabah saat 06.00 ile 08.00 saatleri arasında otobüslerin çalışmayacağını açıkladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:36
İzmir’de hayat felç oldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikasının İzmir’deki şubeleri, işten çıkarılmalara tepki olarak eylem kararı aldı. Bu kapsamda sendikaya bağlı yaklaşık 10 bin kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde yarım gün süreyle iş bırakacak. Onlarca işçi, Konak’ta bir araya gelerek büyükşehir belediyesine doğru yürüyecek. Eylemin uyarı amacı taşıdığını ifade eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

ESHOT şirketine bağlı otobüsler çalışmayacak

Haksız yere işten çıkarılmaların olduğunu belirten Sarı, yarın sabah 06.00-08.00 saatlerinde belediyeye bağlı ESHOT şirketine ait otobüslerin de çalışmayacağını söyledi. Sarı, "Yarından itibaren belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eylemi yapacağız. Yarın İzmir’de hayat duracak. İzmir’i biz cezalandırmıyoruz. Maalesef belediye cezalandırıyor. Adalet halkın ekmeği, işçinin alın teridir. Haksızlığa uğrayan işçilerin durumu düzelene kadar bu şekilde devam edecek" dedi.

Vapurlar 20 günü aşkın süredir çalışmıyor

Öte yandan, İzmir Körfezinde yolcu ve arabalı vapur hizmeti veren büyükşehir belediyesine bağlı İZDENİZ şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanınca grev başlatılmıştı. 12 Temmuz’da başlayan grev, 20 günü aşkın süredir devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:36
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