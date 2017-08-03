İzmir'de grev bitti, vapur seferleri 23 gün sonra başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ A.Ş ile çalışanlarının örgütlendiği Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 12 Temmuz'da başlayan grev de sona erdi. Körfez gemileri saat 15.00'den itibaren günler sonra ilk yolcularını alarak yeniden seferlere başladı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü iç körfezdeki seferlerin normal tarifeyle devam edeceğini, Yassıcaada seferlerinin Salı gününden, foça ve Urla seferlerinin ise önümüzdeki hafta sonundan itibaren başlayacağını duyurdu.

KARA VE DENİZ PERSONELİNE ZAM

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre İZDENİZ bünyesindeki kara personelinin maaşına yüzde 12 oranında zam yapıldı.Filosunu yenileyen İZDENİZ'in Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydolması sonrası elde edilen Gelir Vergisi muafiyetiyle birlikte maaşları yüzde 25 oranında artan gemi adamı statüsündeki personel için kabul edilen zam oranı ise yüzde 5 oldu.

VATANDAŞLAR MANZARANIN TADINI ÇIKARDI

Konak-Karşıyaka seferini yapan vapurun ilk yolcuları 23 gün aranın ardından anlaşmanın sağlanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yolcular vapurlar çalışmadığı için otobüs kullandıklarını, seferlerin başlamasıyla çok mutlu olduklarını belirterek, manzaranın tadını çıkardı.

Gezi vapurunun kaptanı Cansel Yüzbaş da günler sonra denizle buluşmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, deniz kenti İzmir'de günlerce denizle buluşamamanın üzücü olduğunu söyledi.