İzmir'de fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. Yolcu vapuru seferlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sayın Yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferlerimiz geçici süre ile iptal edilmiştir. Yolcu vapuru seferlerimiz devam etmektedir" denildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de yarın akşam saatlerine kadar şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli olması istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeyinde (Çanakkale, Balıkesir il geneli ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyi), kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde, Güney Ege'de ise (Aydın il geneli ile İzmir ve Manisa'nın güneyinde) fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-70 km/sa zaman-zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



