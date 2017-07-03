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İzmir’de film gibi soygunlarla milyonlar vurdular!

İzmir’de düzenlenen operasyonda aralarında kuyumcu, emlakçı, çiftçi ve esnafın bulunduğu 13 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:38
İzmir’de film gibi soygunlarla milyonlar vurdular!

İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde bir fabrikanın deposundan 1.5 milyon lira değerinde altının çalınması üzerine İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit’in talimatıyla özel ekip kuruldu. Soygunun İstanbul’da yaşayan ve 2 ayrı hamamı bulunan çete lideri Cengiz Şahin ve 12 adamı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şahin ile kuyumculuk, çiftçilik, emlakçılık ve esnaflık gibi işlerle uğraşan adamları gözaltına alındı.

Şahin ve 3 adamı tutuklanırken, 9 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların daha önce de 10’a yakın işyeri ve evden milyonlarca liralık hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Sık sık telefon ve araç değiştiren organize suç örgütü elemanlarının Plaka Tespit Sistemi’nin (PTS) yerlerini önceden bildikleri, yakalanmamak için de bölgeye gelmeden önce güzergâh değiştirdikleri, telefon SIM kartlarını ve bataryalarını da çıkardıkları tespit edildi. Zanlıların hırsızlık için girecekleri yerlerin güvenlik kamera kablolarını ve internet bağlantılarını kestikleri, bu şekilde kameraya yakalanmadıkları ve alarmın çalmasını engelledikleri de belirlendi.

Bazı örgüt elemanlarının çaldıkları takı ve mücevherleri, Sevgililer Günü’nde eşlerine hediye ettiği ortaya çıkarken jandarma bulunan takı ve altınlara da el koydu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:38
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