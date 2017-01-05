İzmir'de faciayı önleyen müdahale

İzmir'de adliye önünde bombalı araçla yapılan saldırı öncesi polislerin teröristleri fark edip müdahale ettiği öğrenildi.

İzmir'de faciayı önleyen müdahale
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:43
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İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2'si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.

POLİSLER DAHA BÜYÜK FACİAYI ÖNLEDİ

Patlamadan hemen önce polislerin teröristleri fark etmesi ise daha büyük bir faciayı önledi. Polisin müdahalesiyle teröristler arabayı infilak ettirmek zorunda kaldı.

 
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