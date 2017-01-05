İzmir'de faciayı önleyen müdahale

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ
Teröristlerden 2'si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.
POLİSLER DAHA BÜYÜK FACİAYI ÖNLEDİ
Patlamadan hemen önce polislerin teröristleri fark etmesi ise daha büyük bir faciayı önledi. Polisin müdahalesiyle teröristler arabayı infilak ettirmek zorunda kaldı.