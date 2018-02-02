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İzmir’de fabrikada patlama sonrası yangın çıktı!

Torbalı'da Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 08:39
İzmir’de fabrikada patlama sonrası yangın çıktı!

4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay saat 01.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi’nde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak üzerindeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kağıt depolama malzeme taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı.Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 08:39
  1. Torbalı
  2. Atatürk Sanayi Sitesi
  3. ambalaj fabrikası
  4. tüp
  5. patlama
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