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İzmir’de eski polislere operasyon! 33 tutuklama

İzmir’deki FETÖ operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddiasıyla 33 eski emniyet personeli tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:24
İzmir’de eski polislere operasyon! 33 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 36 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 33’ü "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen eski emniyet mensuplarının örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:24
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