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İzmir'de eski polislere FETÖ operasyonu!

İzmir'de,FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 32 emniyet çalışanı gözaltına alındı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:02
İzmir'de eski polislere FETÖ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı  verilen 49 eski emniyet personeline yönelik operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen  32 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle  Mücadele Şubesine götürüldü.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:02
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  • dürüstdürüst15 dk önce
    Uygulamaların bir çoğu soru işaretli;Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.Görevden alınanların ilişkileri vardıysa niye bıraktınız(?)Şu anda onlardan daha etkin olanlar görevde değilse zincir niye devam ediyor,neden her olaydan haber alıyorlar.Fetö nün bir kuyuya attığı taşı kırk değil,140 akıllı çıkaramıyor.Neden??????
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