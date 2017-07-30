İzmir’de dört ayrı noktada yangın

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Buca ilçesinde Toros, Portakal Vadisi ve Şahin Tepesi semtleri; Konak ilçesinde ise Kadifekale semti olmak üzere dört ayrı bölgede ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar korkuttu. Belediyeye bağlı itfaiye ekipleri 150 çam ve 100 zeytin ağacının bulunduğu Kadifekale’deki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ederken, aynı anda Buca ilçesinde Toros, Portakal Vadisi ve Şahin Tepesi semtlerinde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangınlara müdahale etti. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken dört ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.