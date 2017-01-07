İzmir'de domuz sürüsü şehre indi

İzmir'in Foça ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuz sürüsü, şehre inerek bazı vatandaşları kovaladı. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede domuzları bölgeden uzaklaştırdı.

İzmir'de domuz sürüsü şehre indi
Eklenme: 07 Ocak 2017, 21:15
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Foça'da ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuz sürüsü de şehre indi. Kalabalık bir cadde olan Sevgi Caddesine kadar gelen çok sayıda domuz, yeşillik alanlarda yiyecek bulmaya çalıştı. Domuz sürüsü, bazı vatandaşları da kovaladı. Olay sonrasında ise durumun haber verilmesi üzerine Foça Belediyesine ait veterinerlerde olay yerine geldi. Ekipler, kısa sürede ise domuzları bölgeden uzaklaştırdı.  

 
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