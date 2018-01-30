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İzmir'de demir iskele devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, inşaat alanında bulunan demir iskelesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

30 Ocak 2018 Salı 20:40
İzmir'de demir iskele devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Küçük Çiğli Mahallesi 8709 Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bölgeye göre, sıva ustası olduğu öğrenilen İsmail Ateşçi (53) ile Erdoğan Şahin çalışmak için demir iskelenin üzerine çıktı. Ateşçi ile Erdoğan sıva yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir iskele devrildi. Yüksekten beton zemine düşen işçileri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ateşçi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Şahin sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ateşçi’nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığın inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:40
  1. İzmir
  2. iskele
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