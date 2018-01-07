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İzmirliler CHP'ye öfke kustu

Bayraklı ilçesinde her cumartesi kurulan Özkanlar Semt Pazarı esnafı, kendilerine yer gösterilmeden pazarın kapatılmasını protesto etti.

07 Ocak 2018 Pazar 11:03
İzmirliler CHP'ye öfke kustu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşın şikayeti üzerine mahkemenin kapatma kararı verdiği ve açılmasına izin verilmeyen Özkanlar Semt Pazarı esnafı, CHP'li belediyeyi kendilerine yer vermemesiyle ve ekmekleriyle oynamasıyla suçluyor.

Dün, Bayraklı Belediyesi önüne giden pazarcı esnafı temsilcileri Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile görüşmek istedi. Ancak Karabağ makamında olmadığı için görüşme gerçekleşmedi.

"BİZİMKİ BUNUN DAVASIDIR"

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, belediye önünde toplanan esnaftan sessizce dağılmalarını istedi. Erişen elindeki ekmeği kaldırarak "Bizim derdimiz kimseyle çekişme değildir. Bizimki bunun davasıdır." diyerek gözyaşı döktü.

Pazarda tekstil tezgahı olduğunu belirten Kürşat Öztürk, gazetecilere, mahkemelik olan pazarın kaldırılacağının 3 yıldır herkes tarafından bilindiğini belirterek içini döktü:

"BELEDİYE BİZİMLE MUHATAP OLMADI"

"Belediye yönetimi 3 senedir bunu bildiği halde ne bize bir yer gösterdi, ne bize bir çözüm sundu ne de bizimle muhatap oldu. Cep telefonlarımıza mesaj göndererek 'Pazar kaldırılmıştır' diye bize haber veriyorlar. Karşımızda muhatap bulamıyoruz.

"İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYORLAR"

CHP'nin belediyeciliği buysa belediyecilik yapmasınlar. İzmir'i çantada keklik görüyorlar.

"NASIL OLSA BİZE OY VERECEKLER DİYORLAR"

İzmir 'Atatürkçü' diye, İzmir 'laik' diye, 'Nasıl olsa bize oy verecek, nasıl olsa garanti seçiliriz' diyorlar.

"SEÇİMDE GÖRÜŞECEĞİZ KILIÇDAROĞLU"

Hiçbir şey yaptıkları yok. Hasan Karabağ'a ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Seçimde görüşeceğiz."

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 11:03
  1. İzmir
  2. esnaf
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