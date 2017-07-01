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İzmir’de büyük kriz! Hayat felç oldu

İzmir’in Menderes ilçesindeki Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi. Öte yandan, bazı bölgelere elektrik de verilemiyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:32
İzmir’de büyük kriz! Hayat felç oldu

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın ormana sıçramıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 70 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgede çalışmalar devam ediyor. 50 hektarlık bir alanda etkili olan yangında enerji nakil hatları da zarar gördü. Bu nedenle yangın bölgesindeki Menderes, Gümüldür ve Özdere’de elektrikler kesildi.

Büyük ilçelerde sular yok

Kente büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisine enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular da kesildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) yapılan açıklamada, "Gümüldür bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle İzmir kentimize büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisine enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görmüştür. Tedaş tarafından enerji verilemediğinden Tahtalı Barajından su alınamamaktadır. Bu nedenle su kesintisi uygulaması yapılmak zorunda kalınmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:32
  1. İzmir
  2. Buca
  3. Karabağlar
  4. Menderes
  5. Konak
  6. Tedaş
  7. Karabağ
  8. Gaziemir
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