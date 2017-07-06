İzmir’de balkondan düşen işçi öldü

Kurtuluş Mahallesi, 306 nolu sokaktaki 5 katlı bir binanın 3. katında balkona katlanır cam takarken, vida monte etmeye çalışan Erol Gülbahçe (40) dengesini kaybederek zemine düştü. Düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servise ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Erol Gülbahçe’nin (40) hayatını kaybettiğini belirttiler. Gülbahçe’nin cenazesi, cenaze aracı ile Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erol Gülbahçe’nin evli ve iki çocuk babası olduğu, Ramazan Bayramı için eşi ve çocuklarını memleketi Yozgat’a ailesinin yanına tatil için bıraktığı öğrenildi.