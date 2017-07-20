İzmir'de Atatürk Stadı tartışması

Alsancak Stadı'nın 2014 yılında kapatılıp 2015'te yıkılmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün (GSİM) Atatürk Stadı için de 2 yıl önce bir firmaya deprem testi yaptırdığı, tesisin bazı bölümleriyle ilgili olumsuz rapor geldiği öğrenildi. Ayrıca, 12 Haziran'da İzmir ve çevresini sarsan 6.3 şiddetindeki deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezonda Atatürk Stadı'nın akreditasyonunu yenilemeyeceği iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak hem TFF, hem GSİM, hem de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, stadın kapanacağı iddialarını doğrulamadı.

1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilen 46 yıllık tesisle ilgili sıkıntılar olduğunu ancak bunun stadın kapanacağı anlamına gelmediğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölge Temsilcisi Hamdi Kutval, "Stadın çok sağlıklı olduğu söylenemez. Bu 10 senedir konuşulan bir konu. Tesisle ilgili rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınır, kapanma kararını da İl Spor Güvenlik Kurulu verir. Şu an gündemde böyle bir konu yok. Elimizde bu kapasitede başka alternatif bulunmadığından stadı kullanmaya mecburuz. Deprem oldu diye stat kapanmaz. Daha önce de İzmir'de deprem meydana geldi" dedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da kendilerine statla ilgili bir talep gelmediğini söyledi



ROPARLA İLGİLİ BİLGİ YOK



İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Atatürk Stadı'na daha önce yaptırılan deprem testi konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. İzmir'deki görevine yaklaşık 2 ay önce atanan Uslu, "Eski testi bilmiyorum ama eğer olumsuz bir rapor çıktıysa o dönem mutlaka güçlendirme yaptırılmış olacağını düşünüyorum. Statla ilgili yeni bir test de yaptırmadık. Bize Türkiye Futbol Federasyonu veya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden bu yönde talep gelmedi" diye konuştu.



2 YIL ÖNCE BAKIMDAN GEÇTİ



Türkiye'nin ilk olimpik stadı olma özelliği taşıyan İzmir Atatürk Stadı 2 yıl önce bakıma alındı. Tesiste çürüyüp koltukların üzerine düşmeye başlayan kapalı tribünün ahşap çatısı tamamen değiştirildi. Saha zemini yenilenip protokol ve B protokol koltukları değiştirildi. Stadın etrafına çit örülürken soyunma odaları da düzenlendi. Statta o dönem tribünleri güçlündirmeye yönelik bir çalışma yapılmadı. Dev tesiste maçlar ve atletizm yarışlarının yanı sıra tribün altlarındaki salonlarda her gün farklı branşlarda yüzlerce sporcu çalışıyor. Stadın geçmişte 80 bin olan kapasitesi koltuklarla 51 bin 295'e düşürülmüştü.