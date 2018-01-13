Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de askeri gemide yangın

İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangın söndürülürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:40
İzmir'de askeri gemide yangın

Foça Deniz Üssü’nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi’nin kazan dairesinde elektrik kabloları tutuştu. Kabloların alev almasıyla çıkan yangına nöbetçi askerler hemen müdahale etti. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 asker tedbir amaçlı Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:40
  1. İzmir
  2. foça
  3. askeri gemi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O lüks aracın sahibi belli oldu! Meğer...
    1. O lüks aracın sahibi belli oldu!..
    2. HDP'yi çıldırtmıştı, yenileri geliyor
    3. Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
    4. Rusya'dan İsrail açıklaması
    5. AK Partili belediye başkanı..
    6. Bozdağ'dan flaş açıklama: Öyle bir..
    7. Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat..
    8. Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı
    9. Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum..
    10. Denizli'de öğretmene düşük not dayağı
    11. Adıyaman'da göçük: 1'i ağır 2 yaralı
    12. 2 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak!..
    13. Galatasaray'dan dev anlaşma!
    14. Esed rejimi Doğu Guta'ya klor gazıyla..
    15. Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi
    16. Adana'daki çete operasyonu
    17. TSK vurmaya başladı! Bombardıman..
    18. Iğdır’da kaçak sigara operasyonu
    19. Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet..
    20. Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı