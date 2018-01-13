İzmir'de askeri gemide yangın
İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangın söndürülürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.13 Ocak 2018 Cumartesi 14:40
Foça Deniz Üssü’nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi’nin kazan dairesinde elektrik kabloları tutuştu. Kabloların alev almasıyla çıkan yangına nöbetçi askerler hemen müdahale etti. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 asker tedbir amaçlı Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.