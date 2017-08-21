İzmir'de askerden firar etmişti... Acı son!

Van'ın Erciş İlçesi'ndeki 108'inci Topçu Alayı'nda askerlik görevini yapan ve izinden dönmediği için firari durumda olan Nejdet Uytun, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde kaldırımda yürürken, henüz bilinmeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı.



Uytun'u, yol kenarında park etmiş araçlar nedeniyle bu sabaha kadar kimse fark etmedi. Sabah kaldırımı kullanan çevredekiler, saat 07.30 sıralarında yerde yatan 1 kişi görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uytun'un ölmüş olduğunu belirledi.

Uytun'un olay yerine gelen dedesi büyük üzüntü yaşarken, talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.