İzmir’de asayiş uygulaması 25 kişi gözaltına alındı

İHA-Yapılan uygulamada, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 6 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube ekiplerinin katılımıyla 'Asayiş-Narko - TEM 2' operasyonu düzenlendi. Göksu Mahallesi'nde başlayan operasyona toplam 750 polis katıldı. 43 işyeri ve 36 trafik kontrol noktasında yapılan eşzamanlı arama ve kontrollerde 2 bin 453 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapılırken, 424 araç kontrol edildi.

Öte yandan, kimlik sorgularında PKK/KCK Terör Örgütü ve FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi. İşyerlerine yönelik yapılan incelemelerde ise, 7 işyerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 işyerine de kapalı mekanda sigara içilmesine izin vermekten para cezası kesildi.