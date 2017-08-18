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İzmir’de Alperen’in gittiği kreşin camları taşladı!

İzmir’de, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:13
İzmir’de Alperen’in gittiği kreşin camları taşladı!

3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından ‘Yastayız’ yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 12:13
  1. İzmir
  2. Alperen Sakin
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