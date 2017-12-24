Türkiye'nin ilk yaşlı okulu İzmir'de açıldı

Türkiye'nin ilk ve tek yaşlı dostu hastane unvanını alan Urla Devlet Hastanesi yeni bir projeye başladı. Hastane Dokuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yaptıkları 2 yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye'nin ilk yaşlı okulu olarak hizmet verecek olan 'Yaş Alma Okulu'nu açtı.

Öğrencilerini, yaşlanma sürecinde karşılaşacakları sorunlara hem fiziksel hem psikolojik olarak hazırlamayı amaçlayan okulda uzmanlar görev yapacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adıgüzel Demirel, Türkiye'nin en yaşlı nüfusu İzmir'de olduğu için pilot seçildiklerini belirterek, "İzmir içerisinde de Karaburun ve Urla en yaşlı nüfusa sahip. Bizim sağlık sınırlarımızda da Karaburun, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar bulunuyor. Dolayısıyla yaş ortalaması yüksek olduğu için pilot bölge olarak burası seçildi ve biz de gönüllü olduk" dedi.

Projeye ilişkin okulun 65 yaş üstü öğrencileri de oldukça mutlu. Yaşlılardan bazıları gördükleri eğitimle duymayan kulaklarının açıldığını belirtirken, "Bir hareketle kulaklarım açıldı, inanamıyorum" dedi. Diğer öğrenci ise "Türkiye'nin her yerinde olmalı, yapamadığım hareketleri yapmaya başladım" diyerek duygularını dile getirdi.