İzmir’de 34 göçmen yakalandı: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransız Tatil Köyü yakınlarındaki yol kontrolleri sırasında siyah renkli bir otomobil ile onu yakın mesafeden takip eden iki minibüsü izlemeye aldı. Bir süre sonra ise tatil köyüne giden patika bir yolun kenarında duran 34 VD 5525 ve 34 ZB 4529 plakalı minibüslerden, aralarında 4-15 yaş aralığında 9 çocuk, 7 kadın ve 18 erkek olmak üzere toplam 34 mültecinin indiği görüldü. Bunun üzerine ekipler hemen operasyon yaptı. Operasyonda, Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 34 göçmen yakalandı. İnsan kaçakçıları da operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mülteciler emniyete götürülürken, minibüsler trafikten men edildi. Göçmenlerin, ifadelerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, yakalanan 6 göçmen kaçakçısı da tutuklanarak cezaevine konuldu.