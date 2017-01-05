İzmir'de 2 Teröristten biri öldürüldü

İzmir'de adliye yakınlarında patlamanın ardından İzmir adliyesine girerek polis ile çatışan 2 Terörist'ten biri öldürüldü

Eklenme: 05 Ocak 2017, 16:38
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İzmir'de adliye yakınlarında patlamanın ardından İzmir adliyesine girerek polis ile çatışan 2 Terörist'ten biri öldürüldü 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

 
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