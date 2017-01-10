İzmir'de 15 yıl sonra bir ilk!

Sıcak havanın senenin hemen her gününde hakim olduğu İzmir, uzun yıllar sonra en yoğun kar yağışını aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 15 yıl sonra okullar yarın (çarşamba) tatil edildi.
EĞİTİME 1 GÜN ARA
İzmir'de yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan ekipler, yarın (çarşamba) İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.