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İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!

İzmir'de bir öğretmenin "Çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım'' demesi üzerine olay yerine giden 10 yaşındaki ortaokul öğrencisinin üzerine raydan çıkan demir kapı devrildi.

İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:19
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi, okul bahçesinde raylı kapının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Vali Namık Kemal Şentürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Abdullah Aydoğan, dört arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada, engelli bir öğrenciyi getiren servis aracı okulun bahçesine giriş yaptı.


Aydoğan ve dört arkadaşı, servis aracı öğrenciyi bırakıp kapıdan çıktıktan sonra iddiaya göre bir öğretmenin, "Çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım'' demesi üzerine raylı kapıyı kapatmaya çalıştı.

Bu sırada raylardan çıkan kapı öğrencilerin üzerine düştü. Diğer öğrenciler kaçıp kurtulurken Aydoğan, kapının bacağına çarpmasıyla yere düştü. Bacağı kırılan ve yüzünde yaralar oluşan Aydoğan, Çiğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydoğan'ın bacağı alçıya alınırken kırılan bacağı için ameliyat olacağı öğrenildi.

''Arkadaşlarım kurtuldu ben kurtulamadım''

Arkadaşlarıyla bahçede oynarken okula bir servis aracının geldiğini belirten 5'inci sınıf öğrencisi Abdullah Aydoğan, ''Servis gittikten sonra hocamız 'çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım' dedi. Beş arkadaş kapıyı kapatmak için ittik. Bu sırada kapı düştü. Arkadaşlarım kaçıp kurtuldu, ben ortada olduğum için kurtulamadım.'' diye konuştu.

''Sorumlulardan şikayetçi olacağım''

Simit satarak geçimini sağlayan baba Ekrem Aydoğan (37), olayı bir arkadaşının telefonla bildirmesi üzerine duyduğunu, hemen hastaneye gittiğini söyledi. Üç çocuk babası Aydoğan, ''Oğlumun bacağı kırık, yüzünde de yaralar var. Tedavisi tamamlanınca sorumlulardan şikayetçi olacağım.'' dedi.

Öte yandan okul yetkilileri, olayın yaşandığı dakikalarda okula servis ile engelli bir öğrenci getirildiği kapının bu sebeple açıldığını belirterek, sorumluların bulunması için yetkililerle ortak çalışma yapıldığını ifade etti.

 
EtiketlerİzmirBayraklıVali Namık Kemal Şentürk Ortaokulu
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