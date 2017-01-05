İzmir ve Reina saldırıları arasında dikkat çeken benzerlik

İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında yaşanan hain saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.
Adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine araçtan inen teröristler kaçmaya çalıştı.
Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana gelmesinin ardından çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın açıklamasına göre PKK'lı oldukları değerlendirilen teröristlerin, saldırıda kullandıkları şarjörleri ters bantla birbirine yapıştırdığı belirlendi.
İstanbul Ortaköy'deki saldırıda 39 kişiyi katleden ve terör örgütü DAEŞ mensubu olduğu değerlendirilen terörist de aynı yöntemi kullanmıştı.