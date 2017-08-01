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İzmir ve Manisa’da 85 ton reçine üretilecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir ve Manisa’da 5 yıl boyunca toplam 700 dekarlık sahada 85 ton reçine üretimi gerçekleştirecek.

01 Ağustos 2017 Salı 11:37
İzmir ve Manisa’da 85 ton reçine üretilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, plastik sanayiden tıp alanına kadar birçok farklı sektörde kullanım alanı olan reçine ve reçine türevi ürünlerde dışa bağımlılığı bitirmek ve üretimde yerel kaynakların kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği ’Reçine Eylem Planı’ çalışmalarına hızla devam ediyor. OGM, uyguladığı eylem planı kapsamında reçine üretimi ve kalitesinde önemli yer tutan kızılçam ağaçları açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip İzmir ve Manisa’da 5 yıl boyunca toplam 700 dekarlık sahada 85 ton reçine üretimi gerçekleştirecek.

Reçine üretim çalışmaları devam ediyor

Bu yıl içerisinde reçine üretimi yapılacak alanların belirlenmesi ve üretimde görev alacak personele eğitim verilmesi planlanıyor. Ülkemizin orman kaynaklarının ihtiyacımız olan reçineyi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Bizim yapmamız gereken bu potansiyeli belirli bir plan çerçevesinde üretime dahil etmektir. Biz de Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak, ’Reçine Eylem Planı’nı devreye aldık. Çalışmalarımızı başlattık” dedi.

“Türkiye reçine pazarından payını alacak”

Bakan Eroğlu, ’Reçine Eylem Planı’nın ekonomik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek “Kağıt, kozmetik, ilaç sektörü ile kauçuk ve lastik sanayi olmak üzere pek çok sektörde kullanılan ham reçine ve türevleri yurt içerisinde yeterli miktarda üretilip işlenemediğinden tamamına yakını ithal ediliyor. Sadece 2016 yılında 9 bin 942 ton reçine 15,6 milyon dolar karşılığında ithal edildi. Bakanlık olarak hazırladığımız eylem planı ile reçine üretiminde dışa bağımlılığı azaltacağız. Yerli üreticileri destekleyerek, ithalattan ihracata geçeceğiz. Böylece tabiatımız da devletimiz de kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:37
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  3. Orman Genel Müdürlüğü
  4. Manisa
  5. Çal
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