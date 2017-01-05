İzmir Valisi açıkladı: 2 şehit var

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Bu çatışmada içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda da çıkan çatışmada 1 polis memurumuzla, bir adliye memurumuz şehit oldu. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Bu hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adet kaleşnikof tüfek bulunuyordu. Teröristlerin yanında 8 el bombası vardı. Bir bombalı araç daha tespit edip imha ettik. Saldırı gerçekleştirenlerin PKK olduğu söyleniyor. Saldırı ihtimaline karşı güvenlik güçleri teyakkuz halindeydi. " dedi.







