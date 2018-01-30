İzmir Valiliği'ne dilekçeyle başvurdular! Şehadete hazırız

İzmir'de, Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için İzmir Valiliği'ne dilekçeyle başvurdu.

Dernek üyesi 15 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Valiliği'ne geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yenen ile 14 dernek üyesi, operasyona gönüllü katılmak için derneklerine üye 2 bin 500 kişi adına Vali Erol Ayyıldız'a dilekçe verdi.

Yenen, gazetecilere yaptığı açıklamada, TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği operasyonun sınır güvenliği için elzem olduğunu hatırlatarak, "Emekli özel harekatçılar hayatlarını savaşmaya adamış ve milletimizin sevgisini kazanmış kahramanlardır. Bu kahramanlar 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de göreve hazırdır. Emirlerinizi bekliyoruz. PKK'nın da, YPG'nin de, DEAŞ'ın da kökünü kazımaya hazırız. Kahraman ordumuzun her daim yanındayız ve göreve ve şehadete hazırız." dedi.